По навесной траектории: кадры уничтожения бойцами ВДВ украинской пехоты

Благодаря точному целеуказанию и слаженной работе экипажей боевых машин, все группы пехоты ВСУ были уничтожены.

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Военнослужащие ВДВ в ходе проведения спецоперации по защите мирного Донбасса уничтожили подразделение пехоты ВСУ, проявив решительность и отвагу. Российскими десантниками были обнаружены группы пехоты ВСУ при подготовке их к наступательным действиям.

Данные подразделения были ликвидированы бронегруппой парашютно-десантного полка с помощью боевых машин десанта БМД-4М из 100-мм пушек с расстояния четыре километра по навесной траектории.

«Задачи выполняем благодаря боевым машинам БМД-4 и во взаимодействии с пехотой того же подразделения. БМД-4М - это глубокая, скажем так, модернизация БМД-4. У нее на вооружении 30-мм автоматическая пушка с двумя подачами - бронебойные и осколочные. Тактика у ВСУ на данном направлении, скажем так, "мелкое шкодничество". Маленькие группы противника выдвигаются - наводят минометы, артиллерию, после чего также мелкими группами отходят», - рассказал заместитель командира роты ВДВ Александр.

Мужество и героизм российских десантников позволили сорвать очередную безуспешную попытку наступления ВСУ. Благодаря точному целеуказанию и слаженной работе экипажей боевых машин, все группы пехоты были уничтожены при подготовке к наступательным действиям. После боевой работы экипажи оперативно сменили огневые позиции.