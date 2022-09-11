Экипажи Т-90 захватили два украинских танка и американский БТР M-113 в бою на южном направлении

В ходе боя, попытка подразделений ВСУ прорвать российскую оборону на южном направлении спецоперации была сорвана.

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Экипажи танков Т-90 Южного военного округа (ЮВО) в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ подавили огнем и уничтожили предпринявшего попытку прорыва нашей обороны противника.

В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений, в ходе боя ими было подбито три единицы тяжелой бронетехники - два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США.

Американский бронетранспортер был эвакуирован с передовой российскими танкистами в качестве боевого трофея. С воздуха российские подразделения прикрывает боевая авиация. Так, экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и живой силе противника. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения, уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.