Экипажи Т-90 захватили два украинских танка и американский БТР M-113 в бою на южном направлении
Экипажи танков Т-90 Южного военного округа (ЮВО) в ходе отражения контрнаступления подразделений ВСУ подавили огнем и уничтожили предпринявшего попытку прорыва нашей обороны противника.
В результате слаженных действий экипажей танков и мотострелковых подразделений, в ходе боя ими было подбито три единицы тяжелой бронетехники - два украинских танка и один бронетранспортер М-113 производства США.
Американский бронетранспортер был эвакуирован с передовой российскими танкистами в качестве боевого трофея. С воздуха российские подразделения прикрывает боевая авиация. Так, экипажи штурмовиков Су-25 нанесли ракетные удары по бронетехнике и живой силе противника. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения, уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.