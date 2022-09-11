Поддерживают изюмско-балаклейскую группировку огнем: кадры работы штурмовиков Су-25 ВКС РФ
В результате авиационного удара была уничтожена бронированная техника вооруженных сил Украины.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы штурмовиков Су-25 ВКС России. Экипажи штурмовой авиации поддерживают огнем подразделения Изюмско-Балаклейской группировки, нанося ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот.
В результате боевого применения авиационных средств поражения, уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.
После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному вылету.