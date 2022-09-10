Командир батареи «Мста-С» рассказал, как изюмско-балаклейская группировка уничтожает технику ВСУ
Командир артиллерийской батареи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» Сергей рассказал об уничтожении украинской техники в районе действий изюмско-балаклейской группировки войск.
«Выполняем задачи по уничтожению бронированной техники противника. За последние несколько дней мы уничтожили минометную секцию, пехоту на бронированной технике, а также самоходные артиллерийские установки», - сказал он.
По данным МО РФ, за последнее время артбатареей под командованием Сергея было уничтожено шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.
Ранее российское военное ведомство показало кадры ударов САУ «Мста-С» по вражеским позициям. В частности, были уничтожены операторы беспилотников ВСУ «Байрактар».
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.