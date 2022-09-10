Командир батареи «Мста-С» рассказал, как изюмско-балаклейская группировка уничтожает технику ВСУ

За последнее время артбатареей под командованием Сергея было уничтожено шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Командир артиллерийской батареи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» Сергей рассказал об уничтожении украинской техники в районе действий изюмско-балаклейской группировки войск.

«Выполняем задачи по уничтожению бронированной техники противника. За последние несколько дней мы уничтожили минометную секцию, пехоту на бронированной технике, а также самоходные артиллерийские установки», - сказал он.

По данным МО РФ, за последнее время артбатареей под командованием Сергея было уничтожено шесть единиц бронетехники, минометный расчет и отделение пехоты ВСУ на БМП-1.

Ранее российское военное ведомство показало кадры ударов САУ «Мста-С» по вражеским позициям. В частности, были уничтожены операторы беспилотников ВСУ «Байрактар».

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.