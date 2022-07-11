Путин и Лукашенко обсудили совместный ответ на транспортную блокаду Калининграда

В ходе телефонного разговора был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой ограничениями на транзит товаров в регион, сообщили в Кремле.

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Президент России вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко в ходе телефонного разговора рассмотрели возможные шаги в связи с ограничениями на транзит товаров в регион, которые были введены Вильнюсом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги», - говорится в сообщении.

Ранее Литва приняла решение о запрете транзита спиртных напитков, химикатов, древесины и цемента в Калининградскую область. Впоследствии губернатор региона Антон Алиханов написал в Сети, что местные власти предлагают полностью запретить движение товаров между тремя странами Прибалтики и РФ.

О том, что Москва может принять меры в ответ на ограничения со стороны Вильнюса, если проблема с транзитом в Калининград не будет решена, уже заявили заявляли в МИД России в конце минувшей недели.