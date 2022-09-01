Владимир Путин простился с Горбачевым

Он заехал в больницу перед своей поездкой в Калининград и возложил цветы к гробу.

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Президент РФ Владимир Путин простился с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, который скончался 30 августа в возрасте 91 года.

Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин заехал в Центральную клиническую больницу перед вылетом в Калининград и возложил цветы к гробу.

Похороны Горбачева состоятся на Новодевичьем кладбище в Москве 3 сентября. Об этом сообщил бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов*.

* Алексей Венедиктов - лицо, включенное в список иностранных агентов.