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Минпросвещения запретило использование телефонов на уроках в школах

Алексей Курильченко
11:26 31.08.2022
По словам Сергея Кравцова, запрет позволит школьникам не отвлекаться от занятий.
Минпросвещения запретило использование телефонов на уроках в школах
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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В этом учебном году использование мобильных телефонов во время школьных уроков будет запрещено. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на общероссийском родительском собрании.

«Что касается уроков, то в соответствии с новыми санитарными правилами... у нас мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю, использовать не допускается. На уроках. Чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьников от занятий», - заявил Кравцов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что к предстоящему эпидсезону 2022-2023 годов нет необходимости возобновлять ограничительные меры в образовательных учреждениях. Также отмечается отмена в весенне-летний период некоторых ограничений, введенных ранее. Например, закрепление кабинета за каждым классом, соблюдение социальной дистанции между обучающимися, проведение массовых мероприятий в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

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