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Склад боеприпасов и карточка огня «Джавелинов»: во что «азовцы»* превратили школу Мариуполя

Владислав Кустов
19:45 06.06.2022
Съемочная группа «Звезды» в здании школы обнаружила так называемую карточку огня, которая подписана на английском языке. И все потому, что она предназначена для применения «Джавелинов».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Боевики батальона «Азов»* превращали в огневые точки не только жилые дома в Мариуполе. Бывшим укрепрайоном националистов выступала общеобразовательная школа. Судя по всему, уроков здесь не было давно. На школьных досках, видимо, написаны имена тех, кто здесь стоял, а также нарисован запрещенный в России символ из криминального мира. А рядом с кабинетом съемочная группа обнаружила фотографии «азовцев»*. Когда в район зашли военные из России и ДНР, все они сбежали на «Азовсталь».

Из школьных кабинетов убраны парты. Уже давно известно, как националисты превращают гражданские объекты в военные, чтобы впоследствии обвинить Россию в их разрушении. Боевики нацбата торопились так сильно, что оставили патроны и множество документов. Наряду со школьным расписанием можно заметить бумаги, которые редко встретишь, а именно пояснительную записку одного из бойцов «Азова»*. Родом он из Воронежской области, приехал целенаправленно воевать в рядах националистов. Пишет, что хочет говорить исключительно на украинском языке. А с обратной стороны - описание боя, в котором была разбита его группа.

Боевики использовали учебное заведение в качестве склада боеприпасов, и отсюда же снабжали позиции на передовой. Так, съемочная группа «Звезды» обнаружила так называемую карточку огня, которая подписана на английском языке. И все потому, что она предназначена для применения «Джавелинов».

Больше всего ящиков из-под патронов и снарядов находится в подвале школы. На дверях вновь можно увидеть имена. Здесь должно было располагаться бомбоубежище. На полу в школе ни одной гильзы. Националисты не рискнули ее оборонять. Подобный случай произошел в бывшем здании СБУ Мариуполя, где тоже находились боевики. Когда бежали, они, судя по всему, спешили переодеться в гражданское. В коридорах разбросана поношенная военная форма, а сотрудники службы безопасности тем временем уничтожали бумаги.

Весь пол завален обрезками бумаги. Все документы уничтожали на шредере. Остались лишь маловажные отчетные документы. Но уничтожить детские рисунки с символикой «Правого сектора»** то ли забыли, то ли не посчитали нужным, то ли не успели. Страшно представить, какая пропаганда велась в школах. Создается ощущение, что детям выдавали только синий и желтый фломастеры.

Среди мусора также был обнаружен личный блокнот одного из сотрудников СБУ, в котором можно встретить такие пометки, как «проверить соцсети Молдована» и «прогнать фото Молдована через Миротворец». Молдован, это, видимо, позывной того, кто заинтересовал СБУ.  А в подвале здания СБУ ничего любопытного найти не удалось, похоже, что все успели вывезти. Внутри лавочка вдоль стенки, решетки на окнах и больше ничего, как водится, изолятор. Лишь у входа красуется табличка с надписью «Тихо! Идет проверка на полиграфе», то есть на детекторе лжи.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

*«Азов» - организация, против членов которой в РФ возбуждены уголовные дела.
**«Правый сектор» - экстремистская организация, запрещена в РФ.

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