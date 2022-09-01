МО РФ: российская сторона готова принять миссию МАГАТЭ, несмотря на попытки Киева сорвать визит

Россия также обеспечит безопасность группы экспертов агентства во время работы.

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Российская сторона готова принять в Запорожской атомной электростанции миссию МАГАТЭ и обеспечить безопасность ее работы, несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд группы экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию, российская сторона подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы. Обстановка в районе атомной электростанции сложная, но остается под полным контролем», - заявил Конашенков.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что ВСУ предприняли несколько попыток высадить десант у Запорожской АЭС. По данным оборонного ведомства, Украина пыталась сорвать визит миссии МАГАТЭ.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов