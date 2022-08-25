В стране и мире В Германии заявили о дефиците запасов оружия из-за поставок на Украину Сергей Лебедев При этом там собираются и дальше поддерживать киевский режим. © Фото: Marc Vorwerk, SULUPRESS.DE, Global Look Press Читайте нас на: Германия испытывает проблемы со снабжением своей армии из-за военной помощи Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. «К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сообщила министр в эфире телеканала ZDF. При этом Бербок уверена в необходимости и дальше поддерживать киевский режим. Якобы Украина борется «за европейский порядок». Ранее вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки заявил о возможном уменьшении помощи Украине из-за сложной экономической ситуации в Германии на фоне газового эмбарго. «Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», — отметил Кубицки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика