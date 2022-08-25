В Германии заявили о дефиците запасов оружия из-за поставок на Украину
При этом там собираются и дальше поддерживать киевский режим.
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Германия испытывает проблемы со снабжением своей армии из-за военной помощи Украине. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
«К сожалению, ситуация здесь такова, что у нас абсолютный дефицит собственных запасов», — сообщила министр в эфире телеканала ZDF.
При этом Бербок уверена в необходимости и дальше поддерживать киевский режим. Якобы Украина борется «за европейский порядок».
Ранее вице-президент бундестага Вольфганг Кубицки заявил о возможном уменьшении помощи Украине из-за сложной экономической ситуации в Германии на фоне газового эмбарго. «Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать Украину снижается», — отметил Кубицки.