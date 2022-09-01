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Замминистра обороны РФ Шевцова поздравила с Днем знаний воспитанниц Пансиона МО РФ

14:55 01.09.2022
Татьяна Шевцова отметила, что с каждым годом показатели качества знаний среди воспитанниц пансиона улучшаются.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова открыла на территории Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Минобороны» скульптуру, посвященную науке, образованию и прогрессу. В центре композиции — логотип учебного заведения. Шевцова поздравила собравшихся с Днем знаний.

«Я от всей души, дорогие воспитанницы, поздравляю вас с Днем знаний, с этим замечательным праздником. И хочу сказать, что из года в год Пансион удивляет своими новыми достижениями. Каждый год мы показываем все лучшие и лучшие результаты по знаниям. У нас в прошлом году увеличилось количество 100-бальниц, у нас каждая третья выпускница получила аттестат с отличием и медаль за успехи в учебе», - сказала она.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу в режиме видеоконференции поздравил учащихся и преподавателей военных образовательных учреждений.

Как отметил глава ведомства, к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны приступают свыше 2,5 тысячи слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 тысяч иностранных военнослужащих из 69 государств, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений и более 63 тысячи студентов военных учебных центров при гражданских ВУЗах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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