Лавров предупредил Кишинев о последствиях при угрозе российским миротворцам в Приднестровье

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Молдавские власти должны понимать, что в случае, если российским миротворцам в Приднестровье будет создана угроза безопасности, такие действия будут восприняты в качестве нападения. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Любые действия, которые будут подвергать угрозе безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал Саакашвили», - предупредил он в ходе выступления в МГИМО.

Кроме того, глава российского дипломатического ведомства выразил мнение, что политики стран - участниц Европейского союза, которые хотят ограничить въезд в ЕС для граждан России, являются «жалкими людьми».

Министр также добавил, что, по его мнению, Москве не следует принимать ответных мер, так как несправедливо вводить ограничения для всех жителей европейских стран из-за решений политиков.