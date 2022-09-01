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Бронемашины НАТО замечены недалеко от административной линии на севере Косово

Марина Крижановская
01:29 01.09.2022
Две бронированные машины с маркировкой KFOR и флагами США были припаркованы у трассы, рядом находились военнослужащие, которые не проверяли документы и не препятствовали движению по дороге.
Бронемашины НАТО замечены недалеко от административной линии на севере Косово
© Фото: Гавро Дешич, РИА Новости
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В самопровозглашенной Республике Косово, в ее северной части, недалеко от административной линии, замечена военная техника, принадлежащая блоку НАТО. В частности, ее заметили в городе Лепосавич на севере Косово, где в основном живут сербы.

Об этом сообщил местный житель Стефан Велькович. Информацией он поделился с РИА Новости.

Стефан рассказал, что увидел две бронированных машины с маркировкой KFOR (Контингент НАТО в Косово и Метохии) и флагами США. Военнослужащие находились рядом с припаркованными у трассы машинами. Он отметил, что военные не проверяли документы и не препятствовали движению по дороге.

Немногим ранее приводилась информация, что в зоне безопасности у автономного края Косово и Метохия вооруженные силы Сербии проводят военные учения.

В Минобороны страны отметили, что данные учения проходят «для поддержания высокой боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости», а также для «поддержания и обеспечения безопасности и мира» в зоне рядом с Косово.

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