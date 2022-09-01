В Сербии заявили о проведении военных учений в зоне у Косово

Особое внимание уделяется отработке боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приемам и процедурам, используемым для предотвращения незаконных переходов, деятельности экстремистских групп и организованной преступности.

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Сербские вооруженные силы проводят военные учения в зоне безопасности у автономного края Косово и Метохия. Об этом сообщило Министерство обороны Сербии.

Указано, что данные учения проходят «для поддержания высокой боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости», а также для «поддержания и обеспечения безопасности и мира» в зоне рядом с Косово.

«Во время пребывания на базе военнослужащие Вооруженных сил Сербии проходят различные виды подготовки. При этом особое внимание уделяется отработке боевых действий в случае нападения на подразделение, а также тактике, приемам и процедурам, используемым для предотвращения незаконных переходов, деятельности экстремистских групп и организованной преступности», - опубликована соответствующая информация ведомством.

Ранее приводилась информация, что Сербия и Косово достигли договоренности по документам для косовских сербов.

В частности, при поддержке Евросоюза Сербия согласилась отменить документы на въезд/выезд для держателей косовских ID-карт, а Косово согласилось не вводить их для держателей сербских ID-карт. Теперь косовские сербы, как и все остальные граждане, смогут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои ID-карты.