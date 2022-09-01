Трое выпускников Омского автобронетанкового института стали Героями РФ в ходе спецоперации

Шесть офицеров института за участие в спецоперации отмечены государственными наградами, а 21 курсант, начинающий учебу в этом году, имеет боевой опыт в СВО.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны РФ

В ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса трое выпускников Омского автобронетанкового инженерного института стали Героями России. Об этом заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

«В этой борьбе с неонацистами уже есть весомый вклад ваших выпускников. Трое из них за мужество и высочайший профессионализм, самоотверженность и отвагу удостоены звания Героя Российской Федерации», - заявил замминистра в ходе встречи в институте.

Булгаков также отметил, что шесть офицеров института за участие в спецоперации отмечены государственными наградами, а 21 курсант, начинающий учебу в этом году, имеет боевой опыт в СВО.

«Впереди вас ждет интересная учеба, новые знания, встречи с интересными и умными людьми, вашими преподавателями и командирами, докторами и кандидатами наук, мастерами своего воинского дела, выпускниками и ветеранами университета. Благодаря им вы станете настоящими офицерами России. А это - великая честь», - отметил Булгаков.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в новом учебном году в программах военных вузов будет учтен боевой опыт, полученный Российской армией в Сирии, во время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и спецоперации на Украине.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов