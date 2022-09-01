Армия Армия Армия

Опыт боев на Украине, в Карабахе и в Сирии учли в программах военных вузов России

11:54 01.09.2022
При обучении особое внимание будет уделено изучению робототехнических средств и беспилотников.
Опыт боев на Украине, в Карабахе и в Сирии учли в программах военных вузов России
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

В новом учебном году в программах военных вузов будет учтен боевой опыт, полученный Российской армией в Сирии, во время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Программы обучения слушателей и курсантов обновлены с учетом опыта специальной военной операции, выполнения миротворческих задач в Нагорном Карабахе и применения Вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике», - заявил Герасимов.

При этом особое внимание будет уделено обучению обращению с инновационным вооружением, а также формированию практических умений по управлению воинскими частями, соединениями, объединениями и межвидовыми группировками в условиях боевой обстановки.

«Предусматривается особое внимание уделить изучению вопросов эксплуатации и боевого применения робототехнических комплексов и систем, беспилотных летательных аппаратов», - добавил Герасимов.

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в новом году при учебе в образовательных учреждениях Минобороны России будет сделан упор с учетом опыта, полученного при выполнении специальных задач. С этой целью в военных вузах скорректирована программа подготовки специалистов, создана современная учебно-материальная база, преподаватели спецдисциплин прошли стажировку в войсках.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 Армия
МО РФ: российская сторона готова принять миссию МАГАТЭ, несмотря на попытки Киева сорвать визит
10:18 Армия
Комплексы РЭБ России нейтрализовали три дрона-камикадзе ВСУ на подлете к ЗАЭС
05:01 Армия
Видео
Под канонаду артбатарей: военные ЗВО получили госнаграды за выполнение задач в ходе спецоперации
02:57 В стране и мире
Автомобиль вылетел на встречку в Дагестане: шесть человек погибло
01:24 В стране и мире
«Аль-Арабия»: танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале
Популярное
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Шойгу поздравил учащихся и работников образовательных учреждений МО с наступающим Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.