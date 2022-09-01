Опыт боев на Украине, в Карабахе и в Сирии учли в программах военных вузов России

При обучении особое внимание будет уделено изучению робототехнических средств и беспилотников.

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В новом учебном году в программах военных вузов будет учтен боевой опыт, полученный Российской армией в Сирии, во время миротворческой миссии в Нагорном Карабахе и спецоперации на Украине. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«Программы обучения слушателей и курсантов обновлены с учетом опыта специальной военной операции, выполнения миротворческих задач в Нагорном Карабахе и применения Вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике», - заявил Герасимов.

При этом особое внимание будет уделено обучению обращению с инновационным вооружением, а также формированию практических умений по управлению воинскими частями, соединениями, объединениями и межвидовыми группировками в условиях боевой обстановки.

«Предусматривается особое внимание уделить изучению вопросов эксплуатации и боевого применения робототехнических комплексов и систем, беспилотных летательных аппаратов», - добавил Герасимов.

Ранее глава российского военного ведомства Сергей Шойгу заявил, что в новом году при учебе в образовательных учреждениях Минобороны России будет сделан упор с учетом опыта, полученного при выполнении специальных задач. С этой целью в военных вузах скорректирована программа подготовки специалистов, создана современная учебно-материальная база, преподаватели спецдисциплин прошли стажировку в войсках.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов