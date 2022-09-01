«Аль-Арабия»: танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале

В настоящее время в Суэцком канале полностью остановлено судоходство.

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Пресса сообщила о затруднении, возникшем в акватории Суэцкого канала. По сведениям СМИ, танкер под флагом Сингапура, двигавшийся по каналу, сел на мель.

Соответствующая информация была обнародована телеканалом «Аль-Арабия». Как добавляет пресса, в настоящее время в Суэцком канале полностью остановлено судоходство.

Год назад в Суэцком канале возник почти недельный затор из-за контейнеровоза Ever Given, полностью заблокировавшего движение. Четырехсотметровая баржа-грузоперевозчик направлялась из Китая в Роттердам под флагом Панамы.