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Памятник со «смотрящим» в сторону Нарвы танком Т-34 открыли в Ивангороде

Максим Крюков
12:30 11.09.2022
Дмитрий Булгаков отметил, что эстонские власти совершили акт государственного вандализма и демонтировали памятник в Нарве вопреки воле граждан.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Восстановленный по решению главы Министерства обороны Российской Федерации Сергея Шойгу памятник с легендарным танком времен Великой Отечественной войны Т-34 открыт в Ивангороде Ленинградской области в ответ на варварский демонтаж такого монумента в эстонском городе Нарва. В торжественной церемонии принимал участие заместитель Министра обороны Дмитрий Булгаков, а на мероприятие были приглашены представители общественности Нарвы, ветераны, юнармейцы и местные жители.

«Сегодня мы торжественно открываем вновь восстановленный памятник танку Т-34, открыто отвечая на совершенный акт государственного вандализма правительства Эстонии. "Нарвский танк", поставленный в память о форсировании 25-26 июля 1944 года советскими войсками реки Нарва, - это был единственный подобный памятник времен Великой Отечественной войны на территории Эстонии», - сказал замминистра.

Он отметил, что эстонские власти совершили акт государственного вандализма и демонтировали памятник в Нарве вопреки воле граждан.

Памятник установлен в Ивангороде рядом с границей Эстонии. Буквально в сотне метров через реку Нарова расположен город Нарва, где ранее был такой же монумент. Танк на мемориале смотрит в сторону Нарвы.

Ранее эстонские власти постановили перенять в государственную собственность танк Т-34 в Нарве. За неделю до этого его сняли с монумента, установленного в честь освобождения города советскими воинами в 1944 году. Подчеркивается, что до этого у изъятых из общественного пространства памятных знаков был статус взятых на хранение полицией.

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