Пасечник заявил, что в ЛНР пытаются проникнуть украинские диверсанты

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Украинские диверсионные группы (ДРГ) пытаются проникнуть на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), подобные случаи зафиксированы в ряде населенных пунктов. Об этом Луганскому информационному центру заявил глава республики Леонид Пасечник.

«Украинские ДРГ не оставляют попыток проникнуть на территорию республики с целью провокаций и запугивания наших граждан», - сказал он.

По словам Пасечника, подобные случаи зафиксированы в ряде освобожденных населенных пунктов. Он также отметил, что регулярных частей украинских силовиков на территории республики нет, их вторжения будут пресекаться. Глава ЛНР призвал жителей «сохранять спокойствие и выдержку».

Ранее в Херсонской области обнаружили склад вооружения и боеприпасов, который, предположительно, принадлежит диверсионно-разведывательной группе. Причастных к террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия сейчас устанавливают, сообщили в региональном ГУ МВД.