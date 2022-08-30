Бригада скорой помощи погибла в результате ДТП с бензовозом под Ярославлем

В деревне Воробино столкнулись легковой автомобиль, бензовоз и скорая помощь, ехавшая на вызов.

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В деревне Воробино под Ярославлем произошла серьезная авария. Столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и машина скорой помощи, ехавшая по вызову. Об этом сообщил ВРИО губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

«Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла...» - сообщил он в своем Telegram-канале.

Общая площадь пожара в результате аварии составила около 200 квадратных метров. Евраев также указал, что в данный момент для тушения пожара привлечены несколько пожарных расчетов и угрозы для людей нет.

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