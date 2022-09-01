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Замминистра обороны РФ Горемыкин побывал на Дне знаний в Казанском танковом училище

12:26 01.09.2022
Виктор Горемыкин отметил, что выпускники училища с честью выполняют боевые задачи специальной военной операции.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Замминистра обороны РФ Виктор Горемыкин посетил в День Знаний Казанское высшее танковое командное Ордена Жукова Краснознаменное училище (КВТККУ), сообщает Минобороны России.

«Учиться в Казанском танковом училище - большая честь и ответственность. Дорожите и гордитесь своим училищем, приумножайте его славные традиции, как это делают недавние выпускники, показывая примеры беззаветного служения Отечеству, мужества и героизма. Все они без исключения с честью выполняют боевые задачи специальной военной операции», - сказал он.

По словам замглавы Минобороны РФ, в истории училища открывается новая страница.

«Впервые наряду с подготовкой командиров танковых взводов начинается обучение будущих заместителей командиров подразделений по военно-политической работе», - отметил Горемыкин.

В ходе торжественной церемонии курсанты набора 2022 года по традиции принесли клятву танкиста. Также учащиеся исполнили гимн РФ и прошли торжественным маршем. Также собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу «Герои выпускники КВТККУ» и памятнику танкистам.

За годы существования танкового училища в Казани 76 его выпускников удостоились звания Героя Советского Союза, 21 стали Героями России. В их числе - начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов и командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин. Свыше 250 офицеров, окончивших училище, стали маршалами и генералами. В 2022 году Казанское танковое училище отметило 103 года со дня образования.

Министр обороны Сергей Шойгу в режиме видеоконференции дал старт нового учебного года. Как отметил глава ведомства, к занятиям в образовательных учреждениях Минобороны приступают свыше 2,5 тысячи слушателей, более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 тысяч иностранных военнослужащих из 69-ти государств, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений и более 63 тысячи студентов военных учебных центров при гражданских ВУЗах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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