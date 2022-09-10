В стране и мире Гранаты, патроны и ПЗРК: кадры из Новой Каховки, где в погребе дома нашли склад оружия ДРГ Анна Касаткина Лиц, причастных к террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, сейчас устанавливают. © Фото: police_kherson_press, Telegram Читайте нас на: Склад оружия и боеприпасов, включая противозенитный ракетный комплекс, найден в погребе дачного дома в Новой Каховке. Предположительно, арсенал принадлежит диверсионно-разведывательной группе, сообщает ГУ МВД по Херсонской области. Сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой России обнаружили склад оружия в ходе реализации оперативной информации. «Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области», - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале. Правоохранители изъяли 4 290 патронов калибром 5,45 миллиметров, граната РГД, три гранаты Ф-1, две дымовых шашки, противотанковую мину и ПЗРК «Игла». Уточняется, что указанный ракетный комплекс предназначен для уничтожения самолетов и вертолетов. © police_kherson_press, Telegram Лиц, причастных к террористической деятельности и незаконному хранению и обороту оружия, сейчас устанавливают, заключили в полиции. Ранее в Минобороны России показали видео уничтожения украинских диверсантов с вертолета Ми-8АМТШ. © police_kherson_press, Telegram В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика