Гранаты, патроны и ПЗРК: кадры из Новой Каховки, где в погребе дома нашли склад оружия ДРГ
Склад оружия и боеприпасов, включая противозенитный ракетный комплекс, найден в погребе дачного дома в Новой Каховке. Предположительно, арсенал принадлежит диверсионно-разведывательной группе, сообщает ГУ МВД по Херсонской области.
Сотрудники полиции совместно с военной полицией и военной прокуратурой России обнаружили склад оружия в ходе реализации оперативной информации.
«Арсенал, предположительно, принадлежит членам диверсионно-разведывательной группы, действующей на территории области», - говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.
Правоохранители изъяли 4 290 патронов калибром 5,45 миллиметров, граната РГД, три гранаты Ф-1, две дымовых шашки, противотанковую мину и ПЗРК «Игла». Уточняется, что указанный ракетный комплекс предназначен для уничтожения самолетов и вертолетов.