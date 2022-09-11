Глава Минздрава назвал алкоголь худшим средством для снятия стресса

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Алкогольные напитки не подходят для снятия стресса так как сами являются мощными депрессантами. Их употребление может вызвать чувство угнетенности, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко во Всероссийский день трезвости, который отмечается 11 сентября.

«К сожалению, у многих вошло в привычку снимать стресс или усталость с помощью алкоголя. Нельзя забывать, что алкоголь - это депрессант. Граница перехода от ощущения снятия стресса и радости после первой рюмки к чувству угнетенности, следующему за этим состоянием, малозаметна, что в итоге нередко приводит к бесконтрольному потреблению алкоголя - безопасной дозы алкоголя не существует», - приводит РИА Новости слова Мурашко.

Лучше всего снимать стресс после тяжелого дня не алкоголем, а прогулками на свежем воздухе и легкими физическими упражнениями, уточнил Мурашко.

Что касается бесконтрольных возлияний, добавил министр здравоохранения, то они способны вызвать серьезные осложнения состояния здоровья, привести к проблемам с сердечно-сосудистой системой, а также обострить хронические заболевания.