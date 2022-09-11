Медведев заявил, что выборы показали консолидацию россиян вокруг решения о необходимости СВО

Выборы в этом году проходят в особых условиях из-за проведения спецоперации, отметил зампред Совбеза.

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Избирательная кампания показала консолидацию огромного количества людей вокруг решения о необходимости проведения специальной военной операции на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев во время подведения итогов прошедшей избирательной кампании в штабе «Единой России», выборы в этом году проходят в особых условиях из-за проведения спецоперации. Российские вооруженные силы в эти дни защищают своих соотечественников , что не могло не сказаться на ходе избирательной кампании, подчеркнул зампред Совбеза.

«Избирательная кампания продемонстрировала консолидацию огромного количества людей вокруг решения президента о необходимости проведения специальной военной операции и защите всех, кто нуждается в ней на Донбассе», - цитирует его «Интерфакс».

Медведев также добавил, что все цели спецоперации будут достигнуты.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что все погибшие в ходе СВО военнослужащие отдали свою жизнь за Россию.