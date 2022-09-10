Путин заявил, что погибшие в ходе спецоперации военные отдали жизнь за Россию

Президент выступил на мероприятии в рамках празднования Дня города в московском парке «Зарядье».

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Погибшие в ходе спецоперации на Украине военнослужащие отдали свою жизнь за Россию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в рамках празднования Дня города в московском парке «Зарядье».

Путин отметил, что в зале присутствуют сражающиеся за мирную жизнь в Донбассе военнослужащие и семьи ушедших из жизни, «отдавших свою жизнь за Россию».

В «Зарядье» также приглашены заслуженные врачи, учителя, известные деятели науки, культуры и искусства, отметил президент.

Ранее в обращении по поводу открытия мемориала «Саур-Могила» в Донецкой Народной Республике президент заявил, что современное поколение, защищающее Донбасс, повторило подвиг предков, отбив легендарную высоту от новоиспеченных нацистов.