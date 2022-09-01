Шойгу проверил готовность Рязанского воздушно-десантного училища к учебному году

Глава оборонного ведомства осмотрел учебные корпуса и оценил процесс обучения на тренажерах подготовки экипажей БМД.

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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил готовность Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова к новому учебному году. Глава ведомства осмотрел учебные корпуса, выслушал доклады командования и руководства ВУЗа, а также ознакомился с новой тренировочной базой заведения.

На кафедре бронетанкового вооружения Шойгу оценил, как идет процесс обучения на тренажерах подготовки экипажей боевых машин десанта и в пункте управления командира парашютно-десантного или десантно-штурмового полка.

Ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков доложил Шойгу о готовности довузовских военных учебных заведений к работе. Так, замминистра отметил, что во всех довузах организуют обучение по программе подготовки водителей категории B.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов