Шойгу проверил готовность Рязанского воздушно-десантного училища к учебному году
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил готовность Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова к новому учебному году. Глава ведомства осмотрел учебные корпуса, выслушал доклады командования и руководства ВУЗа, а также ознакомился с новой тренировочной базой заведения.
На кафедре бронетанкового вооружения Шойгу оценил, как идет процесс обучения на тренажерах подготовки экипажей боевых машин десанта и в пункте управления командира парашютно-десантного или десантно-штурмового полка.
Ранее заместитель министра обороны РФ Николай Панков доложил Шойгу о готовности довузовских военных учебных заведений к работе. Так, замминистра отметил, что во всех довузах организуют обучение по программе подготовки водителей категории B.
Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов