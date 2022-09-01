Шойгу доложили о готовности довузов к учебному году

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Заместитель министра обороны РФ Николай Панков доложил главе оборонного ведомства Сергею Шойгу о готовности довузовских военных учебных заведений к работе. Так, замминистра отметил, что во всех довузах организуют обучение по программе подготовки водителей категории B.

«Учитывая положительный опыт совершения прыжков с парашютом воспитанниками Ульяновского гвардейского и Тульского суворовского военных училищ, к парашютной подготовке будут привлечены воспитанники старших классов всех училищ воздушно-десантной и летной направленности», - отметил Панков по видеосвязи.

К вступительным испытаниям в довузовских учебных заведениях допущено свыше 7,9 тысячи кандидатов - прошли 2,6 тысячи. Максимальный конкурс наблюдался в Кызылском президентском кадетском училище, Тверском, Тульском суворовских военных училищах, кадетских корпусах Пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

Ранее Шойгу заявил, что в новом году при учебе в образовательных учреждениях Минобороны России будет сделан упор с учетом опыта, полученного при выполнении специальных задач. С этой целью в военных вузах скорректирована программа подготовки специалистов, создана современная учебно-материальная база, преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в войсках.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов