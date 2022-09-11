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Власти Запорожья сообщили о проблемах с электричеством в нескольких областях Украины

Анна Касаткина
21:49 11.09.2022
Наблюдаются также проблемы с водоснабжением, заявил член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов.  
Власти Запорожья сообщили о проблемах с электричеством в нескольких областях Украины
© Фото: Mykola Tys, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Перебои с электричеством наблюдаются в нескольких областях Украины, а также на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил в своем Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.  

«Сообщают о проблемах с электричеством в Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях», - написал он, уточнив, что перебои также есть в ДНР.

Помимо этого, наблюдаются проблемы с водоснабжением, добавил Рогов.

Как сообщается в Telegram-канале АО «Украинская железная дорога», из-за перебоев электроснабжения задержаны несколько поездов.

Ранее в Запорожье сообщили, что Украина в одностороннем порядке прекратила принимать электроэнергию с Запорожской атомной электростанции.

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