Власти Запорожья заявили, что Украина перестала принимать электроэнергию с ЗАЭС

В данный момент электроэнергия подается только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.

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Украина в одностороннем порядке прекратила переток электроэнергии из Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Подача электроэнергии с Запорожской АЭС на территорию, подконтрольную режиму Зеленского, остановлена. Причем остановлена в одностороннем порядке со стороны Украины. Они намеренно не принимают электричество, хотя техническая возможность подавать туда есть», - сказал чиновник в интервью РИА Новости.

В данный момент электроэнергия подается только на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей.

Напомним, на днях Энергодар остался без электричества в результате обстрелов ВСУ. Это произошло после попадания снаряда в трансформаторную подстанцию.