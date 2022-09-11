Хакеры атаковали сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве

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Сообщается, что хакерской атаке подвергся сайт по наблюдению за ходом онлайн-голосования в Москве. Однако, голоса избирателей, участвовавших в выборах муниципальных депутатов 9-11 сентября 2022 года находятся в сохранности.

Приводится информация, что массированная хакерская атака направлена на сайт Observer.mos.ru. Отмечено, что отданные голоса записаны в блокчейн и не пострадали. Информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году.

«Обзервер - сайт, где отображаются данные о ходе электронного голосования, в настоящее время подвергается массированной хакерской атаке. Он является только "витриной", отображающей информацию. Все голоса пользователей, отданные на выборах муниципальных депутатов, в сохранности. Они записаны в блокчейн и неизменны», - цитирует агентство слова штаба.

Немногим ранее в Совете Федерации заявили о вмешательстве в российские выборы Центрального командования ВС США. Об этом рассказал сенатор Андрей Климов. Парламентарий подчеркнул, что вмешательство Центрального командования - это «новый аспект войны», которую ведут США против России.