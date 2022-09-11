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В Совфеде заявили о вмешательстве в российские выборы Центрального командования ВС США

Анна Касаткина
20:04 11.09.2022
В социальный сетях американцами распространяется антироссийская пропаганда, рассказал сенатор Андрей Климов.
В Совфеде заявили о вмешательстве в российские выборы Центрального командования ВС США
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Центральное командование Вооруженных сил США впервые вмешивается в российские выборы, распространяя антироссийскую пропаганду. Об этом заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

По его словам, распространение антироссийской пропаганды ведется в социальных сетях, в том числе с фейковых аккаунтов, пишет ТАСС.

«Кто этим занимается? Традиционно все называют Госдеп США, сейчас мы еще выловили, что этим занимается Центральное командование [Вооруженных сил. - Прим.ред.] США», - заявил Климов в информационном центре Центральной избирательной комиссии России.

Вмешательство Центрального командования - это «новый аспект войны», которую ведут Штаты с Россией, подчеркнул парламентарий.

Ранее в Госдуме РФ заявили, что западные страны распространяют фейки о прошлогодних выборах в России для того, чтобы убедить население Донбасса в том, что российским властям нельзя доверять.

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