Тюменское высшее военно-инженерное командное училище награждено орденом Кутузова

За годы существования ТВВИКУ подготовлено более 16 тысяч офицеров, отметили в пресс-службе ЦВО.

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Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в четверг вручил Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу (ТВВИКУ) имени маршала Прошлякова орден Кутузова за подготовку высококвалифицированных кадров.

«Товарищ министр обороны Российской Федерации, Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу награда вручена», - сказал Иванов, обращаясь к министру обороны России Сергею Шойгу, принимавшему участие в церемонии награждения по ВКС.

В ходе торжественной церемонии, которая прошла на территории училища, Иванов прикрепил орден к Боевому Знамени единственного в стране военно-учебного заведения, готовящего офицеров инженерных войск.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) уточнили, что за годы существования ТВВИКУ подготовлено более 16 тысяч офицеров, трое из которых стали Героями Советского Союза, пятеро удостоены звания Героя Российской Федерации.

Почти 100 выпускников стали генералами в Вооруженных силах и других силовых ведомствах страны. Выпускники училища выполняют служебный долг в военных операциях, с 2015 года - в Сирии, с 2020 года - в Нагорном Карабахе, с 2022 года - на территории Украины и Донбасса. За время существования училища запатентовано более 5 тысяч рационализаторских предложений и изобретений.

Шойгу сегодня дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях, где в этом году к занятиям приступают свыше 2,5 тысяч слушателей более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, а также более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов