Армия Армия Армия

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище награждено орденом Кутузова

12:00 01.09.2022
За годы существования ТВВИКУ подготовлено более 16 тысяч офицеров, отметили в пресс-службе ЦВО.
Тюменское высшее военно-инженерное командное училище награждено орденом Кутузова
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов в четверг вручил Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу (ТВВИКУ) имени маршала Прошлякова орден Кутузова за подготовку высококвалифицированных кадров.

«Товарищ министр обороны Российской Федерации, Тюменскому высшему военно-инженерному командному училищу награда вручена», - сказал Иванов, обращаясь к министру обороны России Сергею Шойгу, принимавшему участие в церемонии награждения по ВКС.

В ходе торжественной церемонии, которая прошла на территории училища, Иванов прикрепил орден к Боевому Знамени единственного в стране военно-учебного заведения, готовящего офицеров инженерных войск.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) уточнили, что за годы существования ТВВИКУ подготовлено более 16 тысяч офицеров, трое из которых стали Героями Советского Союза, пятеро удостоены звания Героя Российской Федерации.

Почти 100 выпускников стали генералами в Вооруженных силах и других силовых ведомствах страны. Выпускники училища выполняют служебный долг в военных операциях, с 2015 года - в Сирии, с 2020 года - в Нагорном Карабахе, с 2022 года - на территории Украины и Донбасса. За время существования училища запатентовано более 5 тысяч рационализаторских предложений и изобретений.

Шойгу сегодня дал старт новому учебному году в ведомственных образовательных учреждениях, где в этом году к занятиям приступают свыше 2,5 тысяч слушателей более 61 тысячи курсантов, в том числе 900 девушек, почти 7 000 иностранных военнослужащих, около 16 тысяч воспитанников довузовских учебных заведений, а также более 63 тысяч студентов военных учебных центров при гражданских вузах.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:25 Армия
МО РФ: российская сторона готова принять миссию МАГАТЭ, несмотря на попытки Киева сорвать визит
10:18 Армия
Комплексы РЭБ России нейтрализовали три дрона-камикадзе ВСУ на подлете к ЗАЭС
05:01 Армия
Видео
Под канонаду артбатарей: военные ЗВО получили госнаграды за выполнение задач в ходе спецоперации
02:57 В стране и мире
Автомобиль вылетел на встречку в Дагестане: шесть человек погибло
01:24 В стране и мире
«Аль-Арабия»: танкер под флагом Сингапура сел на мель в Суэцком канале
Популярное
МО РФ: российские войска потопили две баржи с десантом ВСУ недалеко от ЗАЭС
ВС РФ приняли меры по уничтожению попытавшихся захватить ЗАЭС диверсантов ВСУ
МО РФ: за двое суток безуспешных атак ВСУ уничтожено более 1 700 украинских военнослужащих
Видео
«Много несправедливого»: Станкевич о критике Горбачева в России
Умер Михаил Горбачев
Шойгу поздравил учащихся и работников образовательных учреждений МО с наступающим Днем знаний
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.