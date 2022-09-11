Смерть королевы и протесты на улицах: как начался путь Трасс на посту премьера Британии

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Третьей в истории Великобритании женщиной-главой правительства стала Лиз Трасс. Премьер-министра выбирала не вся Британия, как это происходит во время всеобщих выборов. Кандидатуру Трасс утвердили на внутрипартийном голосовании. Если бы дали возможность проголосовать 47 миллионам британцев - она бы точно проиграла. Цифры соцопросов говорят сами за себя: 50 процентов не хотят видеть Лиз Трасс у руля страны, лишь 22 процента британцев - поддерживают Лиз.

Трасс стала 15 премьером эпохи правления Елизаветы II. Во вторник весь мир облетели фото рукопожатия двух Лиз. А уже через считанные часы самому долгоправящему монарху мира стало плохо и она скончалась. Трасс сразу припомнили, что в юности подданная Ее Величества хотела свергнуть монархию и призывала отказаться от королевы.

Премьер уже встретилась с новым королем Карлом III, начала обживаться на Даунинг-стрит и раздавать должности друзьям. Трасс заявила, что на ключевых постах впервые в истории Британии не будет белых мужчин. Исключение сделали только для министра обороны Бена Уоллеса. Остальные министерства будут возглавлять женщины, чернокожие и индусы.

Приход нового премьера, очевидно, не сулит ничего хорошего в отношениях Лондона и Москвы. В Кремле потепления точно не ждут. Ожидаемо громче всех победе Трасс радуются на Украине. Уходя с премьерского поста, Борис Джонсон свой последний звонок сделал украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Новая хозяйка Даунинг-стрит первым делом тоже позвонила Зеленскому, пообещала скоро приехать в Киев и дальше снабжать оружием. В своей первой речь на посту премьера Трасс не раз упомянула и Украину, и Россию.

В спасении же в первую очередь нуждается британская экономика. В августе показатели инфляции в королевстве превысили 10 процентов - впервые за 40 лет. Один из британских телеканалов в утреннем шоу решил порадовать зрителей, разыграв в лотерею оплату счетов за электричество на четыре месяца вперед. Ситуацию экономисты называют патовой, но Трасс обещает, что со всем справится. Британцы обещаниям Трасс не верят - на улицах Лондона митинги.

Подробнее о новом британском премьер-министре, ее команде и мировом газовом кризисе, который грозит отставкой всем западным политикам, - в сюжете Юлии Шатиловой для программы «Главное с Ольгой Беловой».