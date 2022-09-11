FT: Франция по ошибке продала электричество и просит помощи у соседей

Страна направила экстренный запрос на увеличение поставок электроэнергии соседним странам, в частности, Великобритании и Испании.

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Франция просит помощи с поставками энергии у соседних стран из-за ошибочной продажи более 7 гигаватт электричества. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные оператора системы передачи электроэнергии RTE.

По данным газеты, Франция направила экстренный запрос на увеличение поставок электроэнергии соседям, в частности, Великобритании и Испании. Причиной просьбы стала «торговая ошибка» одного из регионального поставщика энергии Électricité de Strasbourg.

Компания из-за сбоя в информационной системе продала 2,03 гигаватта и 5,75 гигаватта в рамках двух отдельных транзакций 6 и 7 сентября. Ребалансировка потребностей в электроснабжении затем показала, что этот инцидент стоил поставщику 60 миллионов евро, пишет издание. После этого RTE получил сообщение о возможном дефиците электричества на местном уровне.

Энергокризис набирает обороты в Европе из-за введения антироссийских санкций. Его следствиям стала нехватка ресурсов и беспрецедентный рост цен на энергоносители. В Евросоюзе предпринимаются попытки обязать членов экономить электроэнергию, однако они не находят поддержки у отдельных стран.