В Португалии выразили несогласие с призывом ЕС экономить электричество

Министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии отметил, что Евросоюз не должен обязывать своих членов сокращать потребление электроэнергии.

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Страны Европейского союза должны сами принимать решение касательно экономии электроэнергии. С таким заявлением выступил министр по вопросам окружающей среды и климата Португалии Дуарте Кордейр, выступая перед журналистами по окончании внеочередной встречи министров энергетики ЕС.

Политик отметил, что Евросоюз не должен обязывать своих членов сокращать потребление электричества.

«Что касается мер [которые Брюссель предложил сделать обязательными] по сокращению потребления электроэнергии, принимая во внимание, что польза пока не очевидна, мы просим рассматривать их на добровольной основе и дать простор для того, чтобы страны могли реализовать эти меры», - приводит его слова газета Expresso.

Помимо этого, Кордейр отметил, что крайне важными являются меры по установлению потолка цен на газ и запуску совместной платформы для закупок голубого топлива.

Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что предложение о введении потолка цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии. По его словам, такой шаг приведет к прекращению поставок голубого топлива в страны Евросоюза.