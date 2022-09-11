Штайнмайер заявил, что в ближайшие месяцы в Германии вырастет число бездомных

В Германии более 300 тысяч человек живут без собственного дома, из которых 45 тысяч постоянно ночуют на улице, рассказал президент страны.

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В ближайшие месяцы в Германии может вырасти число бездомных из-за стремительного роста цен на продукты и энергоносители. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в своей резиденции - дворце Белвью.

По его словам, в Германии более 300 тысяч человек живут без собственного дома, что соответствует населению такого крупного города, как Мюнстер или Карлсруэ.

«Почти 180 тысяч женщин и мужчин живут в приютах для бездомных, а около 45 тысяч бездомных постоянно ночуют на улице», - цитирует главу государства ТАСС.

Штайнмайер отметил, что есть признанные беженцы, которые продолжают жить в общежитиях, и люди, живущие у родственников и знакомых, часто переезжающие с одного места на другое.

«Более 300 тысяч - это слишком много! И мы должны сказать совершенно четко: в ближайшие месяцы это число грозит еще больше увеличиться», - подчеркнул президент ФРГ.

Он объяснил, что осенью и зимой из-за конфликта на Украине и кризисов бедные люди, особенно семьи, будут больше не в состоянии платить за аренду или нести дополнительные расходы из-за роста цен, а потому рискуют потерять жилье. Штайнмайер резюмировал, что властям необходимо принять меры предосторожности, чтобы избежать подобного развития событий.

Ранее немецкие продовольственные ассоциации начали предупреждать о риске нехватки продуктов питания, а также беспрецедентном росте цен на продовольствие. Немецкая пищевая промышленность в связи с кризисом страдает из-за роста затрат на энергию, сырье и персонал.