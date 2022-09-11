Принял командование на себя: прапорщик ВС РФ отбил атаку превосходящих числом националистов

Сергей Шилягин принял командование подразделением после ранения командира одного из взводов роты.

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Прапорщик Сергей Шилягин, старшина мотострелковой роты, выполнял задачи по удержанию важной высоты. Превосходящими силами противник предпринимал одну за другой попытки атаковать позиции подразделения. Командир одного из взводов роты получил тяжелое ранение. Оказав пострадавшему первую медицинскую помощь, Сергей Шилягин принял командование взводом на себя.

Бой был продолжен под руководством прапорщика Сергея Шилягина, в ходе которого силами подразделения был нанесен значительный урон наступающим националистам, поражены пять единиц военной техники, ликвидированы до 15 человек ранеными и убитыми. Сорвав наступление националистов, Сергей принял решение о перегруппировке подразделения.

Грамотным ведением маневренных действий Сергей вывел весь личный состав и военную технику в безопасный район, не допустив потерь среди военнослужащих своего подразделения.