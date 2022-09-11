В Минобороны рассказали, как сержант силами взвода сорвал наступление подразделения ВСУ

Благодаря грамотным и решительным действиям сержанта Антона Меркурьева, удалось отбить атаку националистов без потерь среди личного состава.

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Сержант Антон Меркурьев руководил вверенным личным составом взвода в ходе обороны позиций подразделения. На одном из участков украинские националисты превосходящими силами предприняли попытку прорыва обороны. Оказывая ожесточенное сопротивление силами мотострелкового взвода было уничтожено более семи единиц военной техники и живая сила противника.

В результате, наступление украинского подразделения было сорвано и созданы условия для перегруппировки и смены позиций российскими военнослужащими.

Умелыми и грамотными действиями сержант Антон Меркурьев, обеспечивая прикрытие опасных направлений, организовал перемещение подразделения в новый район, не допустив потерь среди личного состава.