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Пригожин назвал условие, при котором Пугачева могла бы поехать в зону спецоперации

Максим Крюков
14:20 11.09.2022
По его словам, вернувшись на Родину, своим возвратом Алла Борисовна подтвердила свою принадлежность государству и тем самым выразила свое отношение.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Эстрадная певица, народная артистка СССР Алла Пугачева могла бы посещать районы в зоне проведения боевых действий, чтобы выступать перед их участниками. Об этом «Звезде» заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

«Алла Борисовна, она, может быть, если бы не закончила свою карьеру, она могла бы позволить себе поехать во все точки горячие для того, чтобы поддерживать аудиторию. Когда была трагедия чернобыльская - она туда поехала - не вопрос», - сказал он.

Пригожин отметил, что сейчас народ России в это непростое время должен не искать врагов внутри страны, а быть едиными как никогда, уметь разговаривать и договариваться.

«Человек, вернувшись на Родину, своим возвратом уже подтвердил свою принадлежность государству и тем самым выразил свое отношение. Заставлять его говорить какие-то лишние слова - неправильно, оскорблять, унижать - тоже неправильно», - добавил продюсер.

Ранее директор народной артистки СССР Аллы Пугачевой рассказала «Звезде», почему певица вернулась в Россию - это ее дом. Какие дальнейшие планы у певицы, Елена Чупракова раскрывать не стала. Именитая певица в разговоре с «Известиями» заявила, что после нескольких месяцев за границей вернулась, так как детей нужно подготовить к Дню знаний.

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