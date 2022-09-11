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Россия откажется продавать газ или нефть ограничивающим цену странам

Сергей Лебедев
14:26 11.09.2022
Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Россия откажется продавать газ или нефть ограничивающим цену странам
© Фото: Газпром
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Россия перестанет продавать нефть и газ странам, которые введут потолок на их цену. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, введение ограничений на стоимость ресурсов сделает хуже только странам Запада.

«Точно мы не будем продавать себе в убыток или там ниже себестоимости. Ну, так нельзя. Это картельный какой-то сговор против нас, - сказал чиновник в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1».

Напомним, ранее Владимир Путина заявил, что Россия не будет поставлять Европе энергоресурсы, если это будет невыгодно. По его словам, западные страны не в том положении, чтобы диктовать свои условия.

 «Ничего навязанного делать не будем. Нам останется только одно - приговаривать, как в известной русской сказке: "Мерзни, мерзни, волчий хвост"», - сказал Владимир Путин.  

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