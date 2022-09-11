На Николаево-Криворожском и Харьковском направлениях с 6 по 10 сентября ВСУ потеряли свыше 4 тысяч человек

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Воздушно-космические силы России уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты украинских войск в районе Николаева на Николаево-Криворожском направлении. В результате чего противник потерял более ста военнослужащих, а также пятнадцать единиц автомобильной и бронированной техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В общей сложности только на данных двух направлениях с 6-го по 10-е сентября потери киевского режима составили свыше четырех тысяч убитыми и более восьми тысяч ранеными», - сообщил он.

Также Игорь Конашенков заявил, что высокоточными ракетами наземного базирования «Искандер» нанесен удар по живой силе и военной технике 28-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины во время выгрузки на железнодорожной станции Красноармейск ДНР.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что в Харьковской области ВКС РФ поразили две бригады ВСУ, бригаду теробороны и пункт дислокации иностранных наемников. По данным МО РФ, потери противника составили более двухсот военнослужащих и более двадцати единиц военной техники.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.