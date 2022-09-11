В Харьковской области поражены 2 бригады ВСУ, теробороны и пункт иностранных наемников

По данным оборонного ведомства, потери противника составили более двухсот военнослужащих и более двадцати единиц военной техники.

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В ходе проведения специальной военной операции Воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия высокоточными ударами уничтожили две бригады Вооруженных сил Украины, одну бригаду теробороны, а также пункт дислокации «солдат удачи». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В результате ударов поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в населенном пункте Новая Водолага, а также пункт дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Клугино-Башкировка», - сказал он.

По данным оборонного ведомства, потери противника составили более двухсот военнослужащих и более двадцати единиц военной техники.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что штаб 5-й бригады нацгвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и нацформирования «Кракен» поражены в районах Балаклеи и Чугуева в Харьковской области. Объекты были уничтожены высокоточным оружием Воздушно-космических сил России.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.