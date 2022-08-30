Лавров обсудил ситуацию на Украине с главой МИД ЮАР

Кроме того, глава МИД РФ указал на ответственную позицию ЮАР, выступающую против попыток коллективного Запада втянуть африканские страны в противостояние с Россией.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с коллегой из ЮАР Наледи Пандор. В частности, стороны обменялись точками зрения по поводу основных вопросов двусторонних отношений и актуальных проблем международной повестки, включая ситуацию на Украине.

Так, Лавров указал на ответственную позицию ЮАР, выступающую против попыток коллективного Запада втянуть африканские страны в противостояние с Россией.

«Подтверждена заинтересованность Москвы и Претории в дальнейшем поступательном развитии двустороннего политического диалога, наращивании взаимовыгодного торгово-экономического и иного сотрудничества, координации позиций в БРИКС, "Группе двадцати", ООН и на других международных площадках», - отмечается в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее в МИД РФ анонсировали переговоры Сергея Лаврова с иранским коллегой в Москве. Стороны, в частности, должны обсудить ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.