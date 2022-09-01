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В ЕК заявили, что 13 стран Европы полностью или частично отрезаны от газа из России

Анна Назайкина
11:21 01.09.2022
Как утверждается, возникновение перебоев в поставках становится все вероятнее, есть большие риски.
В ЕК заявили, что 13 стран Европы полностью или частично отрезаны от газа из России
© Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress
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Тринадцать стран - участниц Европейского союза на данный момент полностью или частично отрезаны от поставок газа из России. Такое заявление сделала замглавы директората ЕК по энергетике.

«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», - сказала она.

Как утверждается, возникновение перебоев в поставках становится все вероятнее, есть большие риски.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса ряд стран ввели экономические санкции против Москвы. В конце марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия больше не будет принимать плату за голубое топливо в рублях и евро от стран, которые ведут в отношении нашей страны недружественную политику. Теперь расплатиться за газ можно только в рублях.

Некоторые страны ЕС объявили о намерении снизить зависимость от российского газа и найти других поставщиков энергоносителей. В связи со сложившейся ситуацией цены на газ в Европе превысили рекордные показатели.

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