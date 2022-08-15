Эксперт заявил, что потолок подорожания газа в ЕС уже пройден

Также он отметил, что уже пройден терпимый для потребителей уровень котировок.

© Фото: imagebroker, Simon Belcher, Global Look Press

Биржевые цены на газ в Европе могут долгое время сохраняться высокими. Это связано с перебоями в газоснабжении, ожидающимися в феврале и марте. Так, они могут достигать и пяти тысяч долларов за тысячу кубометров. Однако, эти котировки мало повлияют на рынок газа в Европе и его потребителей.

Об этом рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин. В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что терпимый для потребителей уровень котировок уже пройден.

«Если говорить об устойчивых уровнях, которые были бы терпимыми для местных потребителей, то текущие котировки уже вышли за эти пределы, и при сохранении таких цен ущерб экономике ЕС может быть очень существенный», - сообщил Бахтин.

Также он предположил, что нынешние высокие цены на газ будут сохраняться на этом уровне довольно долгое время. Бахтин связал это с отсутствием достойной альтернативы поставкам газа из России.

В четверг, 11 августа, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре торговались на уровне выше 2350 долларов за тысячу кубических метров.

Ранее Турецкая Республика заявляла, что не будет подключаться к антироссийским санкциям в области энергетики. У Анкары есть действующий контракт с Москвой по поставкам газа. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез добавил, что в случае необходимости можем увеличить поставки.