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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что провокации ВСУ с ЗАЭС не приведут к катастрофе. Об этом он сказал, выступая перед студентами МГИМО.

Глава МИД РФ отметил и самые недавние действия украинской стороны - высадку диверсантов неподалеку от Запорожской АЭС.

«Были сообщения наших военных о высадке двух диверсионных групп, которые были нейтрализованы. Я считаю, что это очень большая цена за то, чтобы мировое сообщество узнало правду, но если Украина того хочет добиться именно таким образом и хочет показать, что она из себя представляет, надеюсь только это не приведет к какой-то катастрофе», - заявил Лавров.

Накануне ВСУ попытались нанести удары по территории станции, применив «дроны-камикадзе». Как сообщили в Минобороны России, все три беспилотника были нейтрализованы комплексами РЭБ на подлете к ЗАЭС.