В Амурской области курсанты ДВОКУ и военнослужащие танковых подразделений отметили День танкиста

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В Амурской области личный состав Дальневосточного общевойскового командного училища и танкисты общевойсковой армии Восточного военного округа приняли участие в мероприятиях, посвященных «Дню танкиста». Празднование началось с торжественных митингов, на которых вручили ценные подарки и грамоты лучшим военнослужащим. Также выступили ветераны с рассказом о боевых традициях танковых войск.

В частности, в поселке Моховая Падь в пригороде Благовещенска перед бывшим училищем курсанты ДВОКУ и преподаватели возложили цветы и венки к «Памятнику павшим воинам-танкистам» и почтили минутой молчания память погибших воинов.

С праздником участников и гостей мероприятия поздравили начальник училища генерал-майор Валерий Шарагов и представители законодательного собрания Амурской области. После этого рота почетного караула училища прошла торжественным маршем, а курсанты взвода морской пехоты организовали показательные выступления со стрельбой и рукопашным боем.

Кроме того, в городе Белогорске прошел концерт с культурно-художественной программой в гарнизонном Доме офицеров и выступление городских творческих коллективов.

Напомним, сегодня Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста. Он поблагодарил их за верную службу и ратный труд, а также пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.