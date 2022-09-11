Шойгу поздравил военнослужащих с Днем танкиста

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста.

«Одиннадцатого сентября 2022 г. в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается День танкиста. Многолетняя история бронетанковых войск - это летопись мужества, преданности воинскому долгу и Родине. Воинов-танкистов всегда отличали высокое мастерство, самоотверженность и взаимовыручка», - говорится в поздравительном обращении Шойгу.

Глава оборонного ведомства особо отметил, что сегодня, принимая участие в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, личный состав войск действует четко и грамотно, постоянно доказывает готовность и умение решать самые сложные и ответственные задачи.

«Высокой оценки заслуживают достижения конструкторских коллективов и работников предприятий промышленности, которые создают современное вооружение и военную технику, вносят значительный вклад в укрепление обороноспособности России», - добавил министр.

В своем обращении министр обороны поблагодарил танкистов и работников ОПК за верную службу и ратный труд, а также пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия.