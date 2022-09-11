Рогов заявил, что остановка шестого блока ЗАЭС была контролируемой

По его словам, в настоящий момент специалисты обсуждают, как сохранить атомную станцию.

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что остановка шестого - последнего работавшего энергоблока ЗАЭС, которая произошла в ночь на воскресенье, была контролируемой, отметив, что остается возможность его перезапуска.

«Он остановлен контролируемо, он сейчас переводится в холодное состояние, когда есть возможность его перезапустить. <...> Атомная станция на протяжении более чем трех суток работала на предельно низкой мощности - от 11 до 14%. От 110 до 140 МВт при проектной мощности в 1 000 МВт. Это очень вредно, потому было принято такое решение [об остановке энергоблока]», - рассказал Рогов в эфире «Соловьев Live».

По его словам, в настоящий момент специалисты обсуждают, как сохранить атомную станцию.

Он добавил, что решение об остановке было принято в связи с тем, что украинские войска прицельным огнем перебили все линии электропередачи, по которым сгенерированная на Запорожской АЭС электроэнергия поступала в систему.

Напомним, советник главы концерна энергетической компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что шестой энергоблок Запорожской атомной электростанции был остановлен. По его словам, в настоящее время осуществляется его переход в холодное состояние.