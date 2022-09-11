Экипаж Ми-35 нанес огневое поражение противнику в Купянском районе Харьковской области

Благодаря профессиональным и решительным действиям летчики не позволили врагу навести переправу, тем самым сорвали его планы по продвижению в глубину обороны российских войск.

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На Купянском направлении майор Сергей Бондарчук и старший лейтенант Максим Игольников, действуя в составе экипажа ударного вертолета Ми-35, с начала этой недели выполняли боевые задачи по поддержке действий мотострелковых подразделений группировки российских войск по срыву контрнаступления ВСУ. Военнослужащие ежедневно выполняли по 5-6 боевых вылетов, по два из которых - в ночное время.

По данным Минобороны России, в ходе выполнения очередного боевого задания летчики обнаружили противника, который пытался скрытно навести переправу через реку Оскол, расположенную вблизи села Сеньково Купянского района Харьковской области.

Военнослужащие доложили о вскрытых действиях украинских военных и, грамотно оценив обстановку, применили средства авиационного поражения и нанесли огневое поражение противнику.

Благодаря профессиональным и решительным действиям экипаж Ми-35 не позволил врагу навести переправу, тем самым сорвал его планы по продвижению в глубину обороны российских войск.

Ранее военнослужащие ВДВ в ходе проведения спецоперации по защите мирного Донбасса уничтожили подразделение пехоты ВСУ, проявив решительность и отвагу. Российскими десантниками были обнаружены группы пехоты ВСУ при подготовке к наступательным действиям.

Данные подразделения были ликвидированы бронегруппой парашютно-десантного полка с помощью боевых машин десанта БМД-4М из 100-мм пушек с расстояния четыре километра по навесной траектории.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.